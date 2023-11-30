انطلاق مؤتمر «حماة الوطن» لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالجزيرة

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مؤتمر أمانة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمركز التعليم المدني في الجزيرة.

كوادر حماة الوطن تدعم ترشح السيسي

وأوضحت النائبة الدكتورة سماء سليمان، أمين الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، في تصريح لـ«الوطن»، أن فعاليات المؤتمر انطلقت بحضور كوادر وقيادات الحزب للتأكيد على موقف الحزب الداعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

إنجازات الرئيس السيسي

وأشارت أمين الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إلى أن المؤتمر سيتضمن عرض فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات، والتي يأتي في مقدمتها مشروع حياة كريمة الذي وفر حياة لائقة بالمواطن المصري، مضيفة أن الهدف من المؤتمر الجماهيري هو تعزيز قيمة مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية، ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأكدت النائبة سماء سليمان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازا وطنيا من الطراز الأول من خلال وضعه الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030، والتي وضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تعمل وفقا لخطط واضحة ورؤية مستنيرة.