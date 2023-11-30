حماة الوطن بالفيوم ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لأهالي أبشواي لدعم السيسي

نظمت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بحضور مئات السيدات من أهالي قرى مركز أبشواي، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمشاركة بأعداد غفيرة أمام اللجان وصناديق الاقتراع، وذلك تحت رعاية الأمانة العامة للجزب برئاسة الحسيني مصطفى أمين الحزب بمحافظة الفيوم، والنائب ياسر سلومة الأمين العام المساعد، وبحضور أحمد عرندس والدكتور رامي منير أمينا مساعد الحزب.

وشهدت الندوة، حضور غفير للسيدات، والذين أكدوا على دعم المرشح عبد الفتاح السيسي، والحرص على الإدلاء بأصواتهن من اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية.

انتخاب السيسي دعمًا للاستقرار

وأكدت الدكتورة مها الغنام أمين المرأة بالحزب، خلال المؤتمر، على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم الكامل والغير محدود للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي دعمًا للاستقرار، وحرصًا على الأمن والأمان في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الشرق الأوسط، ومحاولة التهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى سيناء.

تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة

وشدد مسؤولو حماة الوطن بالفيوم، على أنّه يجب دعم السيسي ليتمكن من استكمال بناء وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مع استمرار تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات للوطن سواء داخليًا أو خارجيًا، فضلًا عن الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

الحرص على تقديم ملحمة وطنية

واتفق الجميع على أهمية وضرورة المشاركة الإيجابية الفعّالة في الاستحقاق الانتخابي القادم، وتقديم ملحمة وطنية تليق بالشعب المصري، من خلال الالتفاف حول القيادة السياسية للدولة المصرية، وإرسال رسالة للعالم كله مضمونها وحدة الصف ووحدة الشعب المصري بالكامل.