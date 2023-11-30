قوافل إرشادية من «بحوث الصحراء» لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية بالشيخ زويد

كلّف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز بحوث الصحراء برفع درجة الاستعداد القصوى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل «القمح والشعير والفول»، من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة والتواصل المستمر مع المزارعين من أجل زيادة المساحات المنزرعة ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية مما يسهم في زياده الإنتاج المحلي.

خطة وزارة الزراعة فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن هذه التكليفات تنفيذا لخطة وزارة الزراعة في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «مصر 2030»، ضمن خطة المركز التي تعتمد على الجانب التطبيقي للبحوث العلمية بما يخدم خطة الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشددا على أن محافظة سيناء تأتي على رأس أولويات البحوث العلمية للباحثين في مركز بحوث الصحراء نظرا لأنها تحتل أهمية كبرى في خطة الدولة للتنمية الشاملة.

الممارسات الزراعية السليمة والحديثة

وأوضح «شوقي» تنفيذا لهذه الخطة قامت محطة بحوث شمال سيناء «الشيخ زويد» التابعة للمركز بعمل قوافل إرشادية لتعريف مزارعي سيناء على زراعة المحاصيل الاستراتيجية «القمح والشعير وفول مريوط 2» وتعريفهم بأهم الأصناف المتأقلمة مع ظروف المنطقة واستخدام الممارسات الزراعية السليمة والحديثة للحصول على إنتاج اقتصادي عالٍ والتي من أهمها الالتزام بمواعيد الزراعة الأمثل من نصف نوفمبر إلى أوائل ديسمبر ويجب ألا يتم التأخير عن ذلك حتى لا يحدث نقص في المحصول واختيار الأصناف الملائمة مع ظروف البيئة بشمال سيناء بالنسبة لمحصول القمح هو صنف «مصر 3 - سدس 14» أما محصول الشعير فهو صنف «جيزة 123 - جيزة 138».

وتابع: يجب الحصول على التقاوى من منافذ بيعها التابعة للوزارة، أما بالنسبة لمحصول فول مريوط 2 الذي يتميز بأنه متحمل الإصابة بأمراض الذبول والاعفان والأصداء والتبقعات ويوصل إنتاجه من 14 إلى 18 إردبًا في الفدان فتم عمل عدد 15 حقلا إرشاديا تعليميا بمناطق متفرقة بمركز ومدينة الشيخ زويد وتوزيع التقاوي على المزارعين بالمجان لتشجعهم على زراعته وذلك من خلال دور المحطة الإرشادي والتنموي في شمال سيناء.

وأكد «شوقي»، أن المركز يسعى من خلال المحطات البحثية لتقديم الدعم للمزارعين سواء إرشادية أو فنيا أو عينيا من خلال خبراء مركز بحوث الصحراء والمتخصصين فى مجال الزراعات الصحراوية.