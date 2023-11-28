«بحوث الصحراء» ينظم قوافل إرشادية لمزارعي القمح بالوادي الجديد

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز نظم عددا من القوافل الإرشادية للمزارعين بمحافظة الوادي الجديد، لتوعية المزارعين وحثهم على زراعة محصول القمح، وتعريفهم بأهم الأصناف المتأقلمة مع ظروف المنطقة وذات الإنتاجية العالية، واستخدام الطرق الزراعية الحديثة، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، لزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح، والحصول على إنتاج اقتصادي عالي، ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه قيادات الوزارة وجميع مسؤوليها بالمحافظات، لرفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح، من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج كافة، لتعظيم إنتاجية القمح.

وأكد «شوقي» أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة، مثل اختيار الصنف المناسب وطريقة الزراعة، مثل الزراعة على مصاطب، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى التواجد مع المزارعين على مدار فترة الزراعة، لتقديم النصائح والإرشادات.

أعلي إنتاجية ممكنة من القمح تحت ظروف المناطق الصحراوية

من جانبه، أشار الدكتور حسام شومان، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد، التابع لمركز بحوث الصحراء، إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ بعض التوصيات الفنية من واقع التجارب البحثية، التي تمت بالمنطقة للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة من القمح، تحت ظروف المناطق الصحراوية، التي من أهمها:

- الالتزام بالزراعة في الموعد الأمثل خلال الفترة من 15 نوفمبر الجاري حتى 10 ديسمبر المقبل، وفقا لما يتلائم مع التغيرات المناخية، مع عدم التأخير عن ذلك، حتى لا يحدث نقصا في المحصول.

- اختيار صنف القمح الذي يتلائم مع الظروف البيئية بالوادي الجديد، مثل «جيزة 171- سدس 14 - سدس 15 - جميزة 11 - شندويل 1 - مصر 3 - مصر 4 - سخا 95 - سخا 96» من أقماح الخبز، وصنف بني سويف 5 و7 من أقماح المكرونة.

- ضرورة تسوية الارض بالليزر، لتحسين كفاءة عملية الرى، وإضافة الأسمدة العضوية والفوسفاتية، أثناء تجهيز الأرض للزراعة والجبس الزراعي، في حالة الأراضي الملحية والقلوية.

تطبيق نظم الزراعة الآلية باستخدام السطارة

- حث المزارعين على تطبيق نظم الزراعة الآلية، باستخدام السطارة لضمان تحسين الإنبات، وانتظام النمو، فضلا عن توفير كمية التقاوى؛ إذ يوفر المركز هذه الآلات لخدمة المزارعين والمستثمرين بالمنطقة.

- يعقد المركز دورات تدريبية ومدارس حقلية، بصفة مستمرة لزيادة الوعي لدى المزارعين بالمنطقة.

ولكي يكتمل الدور الخدمي للمركز، مع الدور البحثي والإرشادي، فإن المركز يدعم مزارعي المنطقة بالميكنة الزراعية، لترسيخ مبدأ الزراعة الآلية، كما يمدهم بتقاوي القمح لأهم الأصناف الملائمة للمنطقة، وبعض أنواع الأسمدة الذكية «إنتاج المركز»، من خلال الأنشطة المختلفة للبرامج البحثية والمشروعات، فضلا عن إقامة عدد من الحقول الإرشادية، التي يجري من خلالها تنفيذ أهم الممارسات الزراعية الموصي بها من واقع نتائج التجارب البحثية بتلك المناطق.