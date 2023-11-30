مروة عبد المنعم: ابنتي ارتدت الحجاب وأنا «لسه».. كفاية تنمر

أعربت الفنانة مروة عبد المنعم، عن فخرها الشديد، بعد ارتداء ابنتها الحجاب، مؤخرًا، بينما لم تتخذ هي هذه الخطوة حتى الآن، مطالبة الجمهور بالتوقف عن التنمر.

ونشرت مروة عبد المنعم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور بصحبة ابنتها، بعد ارتداء الحجاب، وعلقت عليها بقولها: «فخورة ببنتي.. أيوة.. بنتي اتحجبت وأنا لسه.. كفاية بقى تنمر يا جماعة».

وأضافت: «كفاية كلام غريب بسمعه.. وإزاي البنت اتحجبت وماماتها لأ.. يا جماعه اللي هيحاسبني بس هو ربنا.. هو اللي عالم بالخبايا».

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة مروة عبد المنعم، في مسلسل وبقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، الذي يُجرى تصويره حاليًا، تمهيدًا لعرضه اعتبارًا من يوم 2 ديسمبر المقبل.

مسلسل «وبقينا اتنين» بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث مسلسل «وبقينا اتنين» حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق إلى صدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.