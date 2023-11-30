ممثل الكنيسة: الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها التاريخية

قال القس شنوتي عياد، ممثل الكنيسة المصرية، إننا ندعو الله في صلواتنا أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها، موجهًا الشكر للرئيس السيسي الذي أعاد الطمأنينة في وقت الخوف، وعبوره بمصر من الظلمة إلى النور ومن القلق إلى الاطمئنان، وأعاد مصر إلى مكانتها التاريخية.

الرئيس السيسي لديه حكمة وقدرة كبيرة لإدارة الوطن

وأوضح «عياد» خلال مشاركته في مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي لديه حكمة وقدرة كبيرة لإدارة الوطن في وقت الأزمات، ونحن نؤكد أن وطنا بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن.

الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مصر

وأشار ممثل الكنيسة المصرية إلى أنه لابد من الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مصر التي نحلم بها جميعًا ولنتجاوز معا الأزمات الحالية.

أكد ممثل الكنيسة المصرية، أنه لابد من دعوة المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذي نجح في بناء الإنسان والمؤسسات وبناء سياسة خارجية متوازنة.