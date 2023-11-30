حقوق أسيوط تواصل فعاليات «كن إيجابيا» لتوعية الطلاب بالمشاركة في الانتخابات

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الخميس، انعقاد ندوتين توعويتين، ضمن سلسلة ندوات «من أجل وطنك؛ كن إيجابياً وشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024»، التي تنظمها كلية الحقوق، لطلاب كليتيّ؛ الخدمة الاجتماعية، والتربية النوعية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور رجب محمد الكحلاوي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بالكلية، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

كلية الخدمة الاجتماعية

وشهدت الندوة الأولي، بكلية الخدمة الاجتماعية حضور الدكتور سعودي محمد حسن عميد الكلية، والدكتورة إيمان عبد العال أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما شهدت الندوة الثانية بكلية التربية النوعية حضور؛ الدكتور وجدي رفعت عميد الكلية، والدكتورة ياسمين الكحكي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وحشد من طلاب الكليتين.

عدم التفريط في حقهم الانتخابي

ومن جهته، دعا الدكتور دويب صابر، الشباب إلى عدم التفريط في حقهم الانتخابي، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية، بشكل إيجابي وبناء، لأهمية وخطورة منصب رئيس الدولة، صاحب الصلاحيات القانونية الفارقة، والحكم بين السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد، مؤكداً دورهم الاستراتيجي المهم في صنع القرار، وبناء الوطن.

وأشار الدكتور رجب كحلاوي، في محاضرته خلال الفعاليات؛ إلى توجه أنظار العالم كله إلى الانتخابات الرئاسية المصرية، وقاعدتها الانتخابية التي تصل إلى 65 مليون منتخب، سيقومون بالاختيار بين 4 مرشحين رئاسيين، موجهاً رسالة للشباب؛ بأهمية المشاركة من أجل مستقبل أفضل للوطن، والتأكيد علي شرعية الانتخابات والرئيس المقبل، مستعرضاً في ذلك أبرز إجراءات الانتخابات الرئاسية؛ من خلال بيان من له حق الترشح لرئاسة الجمهورية، ومن له حق الإدلاء بصوته، إلى جانب كيفية معرفة موطنك الانتخابي وإمكانية تغييره، مروراً بعرض المراحل الزمنية لهذه الانتخابات، ابتداءّ من فتح باب الترشح، وحتي إعلان النتيجة النهائية.

وأشاد الدكتور سعودي محمد حسن؛ بجهود إدارة الجامعة، لدعم الأنشطة الطلابية، وتنظيم هذه السلسلة من الندوات التوعوية المهمة، كما تقدم بالشكر لكلية الحقوق وأساتذتها الذين أخذوا ذمام المبادرة للتوعية بهذا الاستحقاق الدستوري الفارق، مشيداً بإيجابية الشباب وثقته في إقبالهم على صناديق الاقتراع، واعتزازهم بحقوقهم الدستورية التي يتمتعون بها، وهو ما يجب أن يظهر أمام العالم كله.