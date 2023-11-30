محافظ أسيوط يؤكد أهمية توفير فرص عمل للفتيات في برامج التوعية والزيارات المنزلية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية المشروع الذي أطلقته جمعية العفاف للنهوض بالمرأة والتنمية بمركز أبنوب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل للفتيات في برامج التوعية والزيارات المنزلية للمساهمة في زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة، للإرتقاء بصحة الأم والطفل في المجتمعات المستهدفة ورفع الوعي الصحي والارتقاء بالخصائص السكانية بتلك المناطق.

وأوضح المحافظ أن المشروع يستهدف المشرفات والمرشدات العاملات بالمشرع في الفئة العمرية 18: 29 عاما، والسيدات في سن الحمل والإنجاب في الفئة العمرية 15: 49 عاما، بالقرى المستهدفة والأطفال دون الخامسة.

برنامج الزيارات المنزلية

وأشار إلى أن المشروع يتضمن قاعدة بيانات سكانية واجتماعية من خلال حصر الأسر ورصد السلوك القبلي والبعدي، وتدريب المرشدات والمشرفات على تنفيذ برنامج الزيارات المنزلية والندوات واللقاءات الشهرية والإشراف والمتابعة والتقييم للمرشدات وكيفية كتابة التقارير الدورية، فضلاً عن تنفيذ برنامج للإعلام والتعليم والاتصال للأسر المشتركة في المشروع.

وشدد المحافظ على ضرورة بذل الجهود والنزول إلى أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع والعمل على تحسين الأحوال الصحية والخصائص السكانية للمواطنين ومناهضة الهجرة غير النظامية بتلك المناطق.