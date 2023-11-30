جامعة أسيوط تنظم لقاءً تعريفيا بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث وقطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، لقاء تعريفيًا بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وجلسة عمل حول مسابقة حافز الابتكار 2024، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

يأتي اللقاء، ضمن سلسلة الحملات التي تنظمها الجامعة لتوعية الطلاب وتبني أفكارهم المبتكرة، بالتعاون مع نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وإدارة النشاط العلمي برعاية الشباب.

حاضر في فعاليات اللقاء، الدكتور عبد الرحمن حيدر، منسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين

تناول اللقاء التعريف بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذي جرى إنشاؤه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2019، الذي يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.

واستعرض الدكتور عبد الرحمن حيدر، أبرز الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الصندوق، وأهمها مسابقة حافز الابتكار 2024، التي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولًا لتحديات التنمية في مصر.

تقدم المسابقة عددًا من الامتيازات للطلاب المبتكرين، منها الدعم المالي للمشاريع الذي يصل إجماليه إلى 1.5 مليون جنيه مصري، وبرامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار.

معايير التقييم في مسابقة حافز الابتكار 2024

وأضاف الدكتور عبد الرحمن حيدر، أن الموعد النهائي للتقدم في المسابقة هو 8 ديسمبر 2023، مستعرضًا معايير التقييم في المسابقة، التي تضمنت:

ملائمة عنوان الابتكار وارتباطه بالفكرة.

وضوح المشكلة الأساسية التي يعالجها الابتكار.

جودة المقترح البحثي.تميز الابتكار عن الابتكارات الموجودة حاليًا.الإبداع والتميز في عرض الفكرة.

وضوح خطوات تنفيذ فكرة الابتكار.

تحديد الصعوبات والتحديات خلال فترة تنفيذ الابتكار.

ملائمة الحلول المقترحة لحل تلك الصعوبات والتحديات.

وضوح الجهة المستفيدة من الابتكار.

وفي ختام اللقاء، دعا الدكتور عبد الرحمن حيدر، الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية إلى المشاركة في مسابقة حافز الابتكار 2024، والاستفادة من الفرص التي تقدمها المسابقة، لتشجيع الابتكار والبحث العلمي ودعم المبتكرين الشباب.