نائب محافظ البحيرة تشهد ختام أنشطة قادرون باختلاف في دمنهور

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الحفل الختامي لأنشطة وفعاليات مكتب قادرون باختلاف البحيرة، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة اليوم بالصالة المغطاة بدمنهور.

ملف قادرون باختلاف أسهم في تغير نظرة المجتمع

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن رئيس الجمهورية، قد أولى ملف قادرون باختلاف عناية ورعاية خاصة، كما أنه أسهم بقوة في تغيير نظرة المجتمع لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، وسياسة الدولة في دمجهم في العديد من الأنشطة والأحداث.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى الدعم المقدم لأصحاب الهمم والقدرات لم يتوقف حتى يتم تمكينهم من كافة حقوقهم والمشاركة والتفاعل مع المجتمع، والمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ذوي الاحتياجات تحظى بدعم الرئيس

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في كلمتها على أن قضايا الأشخاص ذوي الهمم، حظيت باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تخصيص عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي ساعد على تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ هذا التاريخ كانت الانطلاقة الكبيرة على الجانب التشريعي وكذلك تمتعهم بجميع حقوق الإنسان