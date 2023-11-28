«الصحة» تكشف تفاصيل حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنّ العنف المبني على النوع الاجتماعي الخاص بالمرأة، هو أي فعل ضار يقترف ضد إرادة الشخص بسبب الفروق بين الجنسين، ويشمل الاستغلال والضرب والتهديد والتحرش والزواج المبكر، أقل من السن القانوني.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة «ten»، أنّ هناك أنواعا كثيرة من العنف تمارس ضد المرأة، دون أن يكون الاعتداء البدني واحدا منها، مثل العنف النفسي والاقتصادي والاجتماعي.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنّ منظمة الصحة العالمية أوضحت أنّ واحدة من كل 5 نساء على الصعيد العالمي يتعرضن للعنف.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أطلقت حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في 21 محافظة، بهدف رفع الوعي المجتمعي بهذه المشكلة، ومنع تكرارها.

وتشمل الحملة تدريب نحو 345 من العاملين في القطاع الصحي، على معايير تقديم الخدمة للمرأة المعنفة، وتجهيز 18 عيادة تخصصية في محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف وغيرها، لتقديم الدعم النفسي للمرأة المعنفة.

كما تضمنت الحملة عقد 1330 ندوة توعوية، سواء للمترددات على وحدات الرعاية الأولية أو لأسرهن، بهدف رفع الوعي بمخاطر العنف ضد المرأة، وكيفية التعامل معه.