قصة الأخوات ميرابال.. السبب في تدشين يوم عالمي لـ«مناهضة العنف ضد المرأة»

يوم 25 نوفمبر من كل عام، هو انطلاقة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، المبادرة التي تنظمها الأمم المتحدة على مستوى العالم بهدف مقاومة هذه الظاهرة التي تعرضت لها 736 مليون امرأة على مستوى العالم؛ أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريبا مرة واحدة على الأقل في حياتها، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة

قالت السفيرة منى عمر عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إن العالم يحتفي الآن بالـ16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة، بداية من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، وأضحت أنه تم اختيار هذه الفترة منذ عام 1981 من قبل النشطاء.

وأوضحت «عمر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى اختيار تاريخ 25 نوفمبر لمناهضة العنف ضد المرأة دونا عن غيره من الأيام على إثر الحادثة الوحشية التي تعرض لها الأخوات ميرابال الثلاثة في عام 1960.

قالت «عمر» إن الأخوات ميرابال الثلاثة هن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وكن يتمتعن بدرجة عالية من الجمال، والحاكم الدومينيكي خلال الفترة 1930-1960، رافاييل ترخيو، وكن من معارضين حكم ترخيو الذي اتسم بالديكتاتورية.

قصة الأخوات ميرابال

وفي أحد الأيام تم دعوة الأخوات الثلاثة لحفل في قصر الحاكم، وهناك تعرضت واحدة من الأخوات الثلاثة للتحرش الجنسي من قبل الحاكم مما دفع ثلاثتهن للانفعال على الحاكم وصفعه أمام الحاضرين وإهانته، مما أشعل غضبه وقرر حينها الانتقام من الأخوات الثلاثة.

وأكملت عضو القومي للمرأة، أن الحاكم بدأ في مضايقة الأخوات ميرابال والتضييق عليهن وفي نهاية المطاف، تحديدا في 25 نوفمبر 1960، أرسل اثنان من أتباعه للترصد للفتيات في طريق عودتهن للمنزل وقتلهن بطريقة وحشية، وتخليدا لهن، أصبح 25 نوفمبر هو يوم مناهضة العنف ضد المرأة.

رمزية اللون البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة

وأشارت السفيرة منى عمر إلى أن انتهاء الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تكون في 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أنه تم اختيار اللون البرتقالي ليدل على مناهضة العنف ضد المرأة في العالم، وذلك لأن هذا اللون هو لون شروق الشمس، بالتالي هو دليل على الأمل والثقة في أنه يوما ما سيعيش البشر في عالم خال من كافة أشكال العنف ضد المرأة.