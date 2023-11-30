إيلون ماسك يرد على مهاجميه بعد زيارته لإسرائيل: «لا أحتاج إليكم»

أثارت زيارة الملياردير العالمي إيلون ماسك، المدير التنفيذي لمنصة «إكس» وشركة «سبيس إكس»، لدولة الاحتلال الإسرائيلي انتقادات كبيرة عبر المنصة التي يمتلكها، فيما أعلن العديد من المعلنين عبر المنصة انسحابهم من الإعلان على «إكس».

وكان إيلون ماسك زار إسرائيل الاثنين الماضي، والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، وشاهد فيلمًا تسجيليًا لما فعلته الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر الماضي، وأيضًا زار المنطقة التي وقع فيها الهجوم، حسبما أعلنت «رويترز».

إيلون ماسك: لا أريد إعلاناتكم

تهديد المعلنين عبر «إكس» بالانسحاب من المنصة، دفع إيلون ماسك عبر «واشنطن بوست» للرد على المعلنين قائلًا: «أريد أن أقول لهم، لا تعلنوا عبر منصة إكس، لا أريد إعلاناتكم، يحاولون ابتزازي بالإعلانات، يبتزوني بالمال، اذهبوا إلى الجحيم، هل هذا واضح؟».

وكانت العديد من الشركات العالمية أعلنت انسحابها من الإعلان على منصة «إكس»، والتي يمتلكها إيلون ماسك، وذلك بعد زيارته لإسرائيل، كما تعرض لهجوم بعد أن وعد بتشغيل الإنترنت الفضائي لأهالي غزة «ستارلينك»، عقب انقطاع الاتصالات نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع.