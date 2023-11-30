«مستقبل وطن»: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإصلاحات

قال النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه مرارًا وتكرارًا بأن لا تستغل القضية الفلسطينية في الانتخابات أو أي أعمال سياسية وهو أمر يستحق الإشادة.

سرد الإنجازات في عهد السيسي ليس سهلا

وأوضح «هلال»، خلال مشاركته في مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه من الصعب تحديد إنجازات الرئيس السيسي ومهما فعلنا نعرض جزءا بسيطا منها فقط، وعجزنا على حصر إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، لافتا إلى أن مؤتمر حكاية وطن عرض جزءا من إنجازات الدولة المصرية على مدار 3 أيام بما يؤكد أن سرد الإنجازات ليس سهلا.

الرئيس السيسي أنهى فساد الجماعات الإرهابية

وأشار إلى أن ماحدث في 2011 يجب أن نتذكره جيدًا، ونتذكر مشاهد احتراق المنشآت الحكومية وانعدام المرافق والسلع والمواد الغذائية والخدمات، ومحاولة سيطرة البعض على سيناء، بالإضافة لمحاولات محاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي، وغيرها من الذكريات المؤلمة التى تجاوزناها، لافتا إلى انه يجب أن نتعاون وندعم قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإصلاحات التي أطلقها في مواجهة فساد الجماعات الإرهابية التي كانت تحاول السيطرة على مصر.