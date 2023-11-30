مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظّم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية برئاسة النائب حماد موسى حماد أمين الحزب بالمحافظة، المؤتمر الجماهيري الثاني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور جماهيري حاشد تجاوز أكثر من 10 آلاف مواطن من كل أنحاء محافظة الإسماعيلية.

مؤتمر «مستقبل وطن» في الإسماعيلية

وشارك في المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام والوحدات الحزبية، فضلا عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية والشعبية وعمد ورموز قبائل المحافظة وأعضاء الحملة الانتخابية وبعض الكيانات السياسية وحشود من أهالي المحافظة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيلم نفذته أمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت في جميع أنحاء الجمهورية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مواصلة مسيرة التنمية

وأكد النائب حماد موسى حماد عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة، دعم محافظة الإسماعيلية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة؛ لمواصلة مسيرة التنمية والإنجازات على أرض مصر، مطالبًا الجميع بالالتفاف خلف القيادة السياسية.

وقال الشيخ عبد المجيد عودة مستشار شيخ الأزهر، إن الأزهر بعلمائه وشبابه يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه القمص بنيامين مزيد ممثل الكنيسة كلمته للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: جئنا اليوم حبا في وطننا الغالي لنقول نحن معك لنكمل مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض مصر.

أما النائب أحمد بدارن البعلي عضو مجلس النواب والأمين المساعد للحزب بالمحافظة فأوضح أن الرئيس السيسي هو الوحيد القادر على حماية مصر من الأخطار المحيطة بها.

ومن ناحيته طالب النائب سامي هاشم عضو مجلس النواب وأمين التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن المصريين برد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وبدوره دعا النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، الجميع لتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرمز الكبير لتكملة المسيرة.

واستعرض النائب سامي سليم عضو مجلس النواب، الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي في محافظة الإسماعيلية وفي مقدمتها التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، اختتم المهندس محمد سعيد البعلي الأمين المساعد للحزب بمحافظة الإسماعيلية بالدعوة للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية حفاظا على الأمن والأمان والاستقرار.