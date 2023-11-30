«مستقبل وطن» بالفيوم يعقد ندوة لسيدات مصنع الغزل والنسيج لدعم السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، ندوة توعوية للسيدات العاملات في مصنع الغزل والنسيج بالمحافظة، وذلك ضمن اللقاءات والندوات والمؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تنطلق أيام 10، و11، و12 ديسمبر المقبل، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع.

وعقدت الندوة بحضور النائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، وأمانة العلاقات العامة بالحزب، وأمناء الإعلام والمتابعة والتواصل الاجتماعي، والإسكان والمرافق، والهيئات الاستشارية.

التوعية بأهمية المشاركة السياسية

وأوضح منتصر نضر أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، في بيان صحفي، إنّ جرى التأكيد خلال المؤتمر على أهمية المشاركة السياسية في انتخابات الرئاسة القادمة، وتعريفهم بموعد الانتخابات الرئاسية في مصر، مُشيرًا إلى أنّه جرى استعراض المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس السيسي، فضلًا عن استعراض انجازات السيسي في كافة القطاعات بالدولة.

التأكيد على الاصطفاف أمام اللجان

وأضاف إنّه جرى مطالبة السيدات والفتيات العاملات بالمصنع، والتأكيد على النزول أمام اللجان، والمشاركة في عملية الاقتراع، وحث ذويهم وأزواجهن وأبنائهن، وأسرهن، وأصدقائهن على المشاركة، واختيار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر 2024 وتوليه فترة رئاسية جديدة.

دعم السيسي في الانتخابات

وأعلن الحضور وقوفهم صفًا واحدًا خلف السيسي، وإظهار ذلك بالتصويت له في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تم مؤكدين على ضرورة النزول والحشد أمام لجان الإنتخابات لكي تكون رسالة الشعب المصري للعالم هي وقوف الشعب خلف الدولة وقيادتها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وصولًا لإستراتيجية مصر 2030.

وتفقد حزب مستقبل وطن، مختلف أقسام المصنع، على هامش الندوة، بمرافقة أحمد تحيف نائب مدير مؤسسة النداء المشرفة على المصنع.