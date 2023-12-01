يستمر 15 شهرا.. معلومات عن مشروع تشغيل الفتيات في مبادرات الصحة الإنجابية

أطلقت محافظة أسيوط مشروع «تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية بمركز أبنوب»، الممول من جهاز تنمية المشروعات، والذي يستمر لمدة 15 شهرًا ويجري تنفيذه في 3 قرى بهدف إيجاد فرص عمل للفتيات في برامج التوعية والزيارات المنزلية.

وفيما يلي تقدم «الوطن» أبرز معلومات عن مشروع تشغيل الفتيات الذي يجري تنفيذه بقرى مركز أبنوب:

- المشروع ممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ضمن منحة الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية «منحة الاتحاد الأوروبي».

- يأتي المشروع في إطار الأنشطة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بالشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

- يقدم المشروع خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم خاصة في الأماكن النائية والبعيدة عن الخدمات.

- المشروع ضمن الدور المهم الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.

- يوفر المشروع فرص عمل وتنفيذ مشروعات ومبادرات تعمل على القضايا والخصائص السكانية لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.

- تحسين الأحوال الصحية والخصائص السكانية للمواطنين ومناهضة الهجرة غير النظامية بتلك المناطق.

- يتم تنفيذه بقرى (بني محمديات، كوم المنصورة، السوالم البحرية) التابعة لمركز أبنوب بالتعاون مع جمعية العفاف للنهوض بالمرأة والتنمية.

- يستمر المشروع لمدة 15 شهر وذلك بهدف إيجاد فرص عمل للفتيات في برامج التوعية والزيارات المنزلية.

- يساهم في زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ورعاية الأمومة والطفولة للإرتقاء بصحة الأم والطفل في المجتمعات المستهدفة ورفع الوعي الصحي والارتقاء بالخصائص السكانية بتلك المناطق.

- المشروع يوفر 48 فرصة عمل ما بين (الجهاز الإداري للمشروع، مشرفات، مرشدات صحيات) .

- يعتمد المشروع على تكامل الخدمات التي تقدمها الدولة مع الجهود الأهلية وعلى الأساليب التنموية المستحدثة في إنماء الأسر محدودة الدخل وتدعيم أنشطة الاتصال والإعلام والتعليم ومد خدمات الإعلام والاتصال المباسر والتوعية الصحية عن طريق المشرفات والمرشدات إلى المنازل.

- يستهدف المشروع المشرفات والمرشدات العاملات بالمشرع في الفئة العمرية ( 18 : 29) عام والسيدات في سن الحمل والإنجاب في الفئة العمرية (15 : 49) عام بالقرى المستهدفة والأطفال دون الخامسة.

- مكونات المشروع هي قاعدة بيانات سكانية واجتماعية من خلال حصر الأسر ورصد السلوك القبلي والبعدي على أن يتم تدريب المرشدات والمشرفات على تنفيذ برنامج الزيارات المنزلية والندوات واللقاءت الشهرية والإشراف والمتابعة والتقييم للمرشدات وكيفية كتابة التقارير الدورية.

- ينفذ المشروع برنامج للإعلام والتعليم والاتصال للأسر المشتركة في المشروع (الزيارات المنزلية واللقاءات الشهرية التي تقوم بها المرشدات المدربات، والندوات التثقيفية التي تستمر خلال مدة المشروع).