أمين الفتوى: عدم الزواج في بعض الحالات أفضل لأسباب شرعية

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل الزواج فريضة أم سنة عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟.

«عثمان»: الزواج يخضع لأحكام خمسة

وقال «عثمان»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الفقهاء قالوا الزواج يخضع للأحكام الخمسة، يمكن أن يكون واجب أو حرام أو سنة، أو مباح أو مكروه».

وأضاف أنه «يمكن أن يكون الزواج واجب لما يكون قادر وفي نفس الوقت لا يستطيع دون زوجة، وإلا سشرد في الحرام، هنا وجب الزواج، يعني محتاج لعصمة من الوقوع في الحرام».

الزواج لشخص لا يتحمل المسؤولية يمكن أن يكون حراما

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الزواج للبعض يمكن أن يكون حراما، يعني لو شخص غير قادر على تحمل المسؤولية سواء رجل أو سيدة، وهيتعب الطرف الآخر ويخليه في مشاكل وهيشقى معاه بسبب عدم تحمل المسؤولية، هنا نقول له بلاش تشيل نفسك ذنب.. الزواج لك حرام».