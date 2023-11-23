رسالة من «الصحة» بشأن شهادات المقبلين على الزواج: لن يعقد القران دونها

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا بشأن شهادة المقبلين على الزواج، وقالت وزارة الصحة والسكان إنّ شهادة المقبلين على الزواج ضرورية لإتمام عقد الزواج، ولا يتم الزواج دونها، مؤكدة أنّ الشهادة تعتبر شهادة طبية صحية يتم إجرائها من قبل الطرفين المقبلين على الزواج في الوحدات الصحية التي خصصت لإجراء الفحوصات الطبية بداخلها.

الشهادات الصحية تصدر بعد 14 يوما من التحاليل

وتابعت وزارة الصحة والسكان، الشهادات الصحية تصدر بعد 14 يوما في إجراء التحاليل، وتكون صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، موضحة أنّ فحوصات من قبل الزواج تساعد على اكتشاف الأمراض مبكرا، وتأسيس أسرة صح من البداية.

الفحوصات الطبية تجري في 303 وحدات صحية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ الفحوصات الطبية تجرى في 303 وحدات صحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مطمئنة المواطنين من توافر كل الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بفحوصات المقبلين على الزواج ولا يوجد أى نواقص، مؤكدا أن الفحوصات الطبية تشمل عدد من المشورة الصحية المتخصصة من قبل فرق طبية مدربة على التعامل الفوري.

وطالبت وزارة الصحة والسكان في حال معرفة أقرب وحدة صحية ضرورة التواصل مع الوزارة وهو 105 لتلقي التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها من مصادرها الرسمية بشكل عاجل.