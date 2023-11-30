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«القبائل والعائلات المصرية»: أين الدول الأوروبية المتقدمة مما يحدث في قطاع غزة؟

كتب:

منتصر سليمان
08:13 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
الشيخ عبدالله جهامة

الشيخ عبدالله جهامة

قال الشيخ عبدالله جهامة، مستشار رئيس مجلس إدارة القبائل والعائلات المصرية، إنه خلال زيارة النواب الى شمال سيناء خلال الأسبوع الماضي شاهدوا كما كبيرا من التريلات الموجودة على معبر رفح، كما أنني وجدت الآلاف العربات والتريلات الموجودة في محافظة شمال سيناء وفي مطار العريش، والتي يتم تجهيزها للدخول إلى معبر رفح، بالإضافة إلى العربات الموجودة في رفح.

الشعب المصري تسابق بكل أطيافه

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر «صوت غزة من الإسماعيلية»، والذي تذيعه قناة «الحياة»، قائلًا «كل الشعب المصري تسابق بكل أطيافه وفئاته ومؤسساته، ومجلس القبائل كان له دور كبير جدا زي باقي أطياف الشعب والتي تدفع بالقبائل للأخوة الفلسطينيين».

وتابع: «كل العالم شاهد ما يجري في قطاع غزة، وما يجري في الضفة الغربية، وهناك مأساة، فين الدول الأوروبية المتقدمة اللي دايما حريصة على الديموقراطية وحريصة على حقوق الإنسان، هما فين من دم الشهداء من الشباب والنساء والرجال والدمار اللي حاصل فى غزة، لكن حقيقة شعب فلسطين صمد وسيصمد إن شاء الله في مكانه وفي أرضه، وأعلن أنه لن يهجر إلى أماكن تانية».

 

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