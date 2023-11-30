كيف تأثرت قطاعات الطاقة عالميا بسبب الحرب على غزة؟.. تقرير يوضح

تؤثر الأزمات الجيوسياسية والحروب الدولية بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وهو ما حدث خلال الفترة الأخيرة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أن من أبرز القطاعات الاقتصادية العالمية التي تأثرت خلال الفترة الأخيرة هي قطاعات الطاقة.

وقال التقرير للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن الحرب في غزة والاشتباكات أثرت بشكل واضح على أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية، وتسببت في حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالأسواق في المرحلة المقبلة.

ارتفاع أسعار النفط العالمية 4%

فبالرغم من الارتفاع الطفيف في الأسبوع الأول من الحرب في أسواق النفط العالمية مع ارتفاع العقود الآجلة للنفط العالمي بنسبة 4%، إلا أنه إذا اتسع نطاق القتال ليشمل دولًا أخرى؛ فإنه قد يكون له أثر صادم على أسواق الطاقة العالمية ويعطل خطوط الإمداد الرئيسية ويرفع أسعار الطاقة العالمية.

ويشير تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود السائل بمقدار مليون برميل يوميًا في عام 2024 ليصل إلى 4.3 مليون برميل يوميًا، وستؤدي تخفيضات إنتاج أوبك بلس المستمرة إلى تعويض نمو الإنتاج من الدول غير الأعضاء في أوبك؛ مما سيساعد في الحفاظ على سوق نفط عالمي متوازن نسبيًا في العام المقبل.

ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي

كما أن الحرب في غزة لم تؤثر على إمدادات النفط الفعلية، ولكن هناك تخوفات كبيرة من امتداد الصراع لدول أخرى وهو ما سيؤثر على إمدادات النفط في الشرق من دول المنتجة في الشرق الأوسط، وهو ما سيؤثر على الأسعار العالمية، خاصة وأن التوقعات تشير إلى بلوغ سعر النفط إلى متوسط 93 دولارًا للبرميل في عام 2024.

كما أن أسعار الغاز الطبيعي العالمية تأثرت بسبب الحرب، حيث ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14%.