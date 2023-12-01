مديرية الشباب بكفر الشيخ تختتم منافسات المشروع القومي لذوي الهمم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ختام منافسات المشروع القومي للأفراد ذوي الهمم، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من مركزي التدريب بكفر الشيخ ودسوق، والتي جرت على ملعب نادي الإرادة والتحدي، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء المحافظ جمال نور الدين.

فوز 36 لاعبًا وتصعيدهم للمشاركة في اللقاء المجمع

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّ المنافسات أسفرت عن فوز 36 لاعب ولاعبة، وتم تصعيدهم للمشاركة في اللقاء المجمع بمنافسات القطاع البحرى المقرر تنفيذه بمحافظة المنوفية، لافتاً أنّ المشروع قدم تدريباته بمركزى كفر الشيخ ودسوق للاعبين القادرون باختلاف من ذوى الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب «كرة طائرة جلوس، وكرة القدم، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، ورفع الأثقال».

وأكد «محروس»، أنّ وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية مهارات ذوى الهمم رياضياً من خلال تقديم البرامج الرياضية المعدة لهم خصيصًا على مدار العام، مشيراً إلى وضع القيادة السياسية ملف قادرون باختلاف فى صدارة أولويات خطة الدولة، لدعم المواهب الرياضية، وإعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر فى المنافسات البارالمبية.

المشروع القومي لذوي الهمم بكفر الشيخ

قدم المشروع القومي لذوى الإعاقة بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب، مدير الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال الدين مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

ويقام بمركزي كفر الشيخ ودسوق، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور محمد محروس منسق عام المشروع، وتدريب المدربين: الكابتن أحمد اليماني، وشيماء عيد، وشكرية بسيوني، وهشام بطاح، ومروة أبو كيلة.