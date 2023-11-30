الرئيس السيسي يستقبل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال تواجده بالإمارات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، بمقر إقامته بدبي، كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عقب وصوله إلى دولة الإمارات الشقيقة، للمشاركة في قمة المناخ «كوب 28».

العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد، عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على استمرارها، بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكل المستثمرين وأسواق المال العالمية، حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذا في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن «چورچييڤا»، أكدت التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها.

وشددت في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري، وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة.

وأكدت استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة، لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.

قضية تغير المناخ وتمويل العمل المناخي

وتطرق اللقاء كذلك، إلى قضية تغير المناخ وتمويل العمل المناخي، لا سيما في الدول النامية، وكذا الأوضاع الاقتصادية العالمية والجهود الجارية لإصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة مؤخرا.