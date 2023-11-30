نائب رئيس «حماة الوطن»: الرئيس السيسي غيّر شكل الحياة السياسية والحزبية للأفضل

قال النائب اللواء حاتم حشمت، نائب رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حق دستوري لكل مواطن، ويجب أن نختار من يحكم مصر، لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة في المنطقة.

الرئيس السيسي أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية

وأوضح أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من جماعة إرهابية كانت تهدف لبيع مصر بالكامل، واستجاب لنداء الشعب وقتها، مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس السيسي أصبحت لا تعد ولا تحصى فقد اهتم بالمرأة والشباب والصحة والتعليم وذوي الهمم، والمشاركة في الانتخابات واجب وطني.

الرئيس السيسي غيّر شكل الحياة السياسية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم فقد غير شكل الحياة السياسية، وأصبحت الأحزاب تعمل في منظومة مجتماعية متكاملة من أجل مصر، وأصبح لدينا لأول مرة في تاريخ مصر ترشح 3 رؤساء أحزاب لانتخابات الرئاسة، بالإضافة لعمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل مبهر وغير مسبوق، والرئيس السيسي هو أول حاكم لمصر يضع خطة استراتيجية لمصر حتى عام 2030، وبدأت بشائر الخطة تظهر والإنجازات تتحقق ومستمرة، وأصبحت الدولة المصرية لديها جيش قوي قادر على الحماية والردع.

وأكد أن الدولة المصرية قالت كلمتها أمام العالم في قضية غزة، والعالم استجاب لكلمة مصر، التي نجحت في كل حروبها السياسية.