ثروت سويلم: المصريون بالخارج سيضربون أروع المثل خلال الانتخابات الرئاسية

دعا النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب، الجاليات المصرية بالخارج، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق بالخارج غدا، والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحافظة الإسماعيلية في حضور نواب الإسماعيلية والآلاف من أبناء المحافظة الذين شاركوا في المؤتمر لتوجيه رسالة للعالم أن شعب مصر خلف القيادة السياسية العظيمة.

الإنجازات التي لم تشهدها البلاد

وأكد «سويلم» أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستشهد إقبالا لم تشهده مصر من قبل وسيقف المصريون صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حقق العديد من الإنجازات التي لم تشهدها البلاد من قبل.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج سيضربون أروع المثل، خلال الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق غدا الجمعة ولمدة ثلاثة أيام من خلال مشاركتهم الكبيرة في الانتخابات، لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الوحيد الذي أعطى المصريين بالخارج اهتمام غير مسبوق.