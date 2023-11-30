بدء غرفة عمليات حملة فريد زهران لمتابعة الانتخابات الرئاسية في الخارج (صور)

أكدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، بدء غرفة عمليات المرشح الرئاسي، رئيس حزب المصري الديمقراطي؛ لمتابعة انتخابات المصريين في الخارج، وذلك في مقر الحملة في المقطم، إذ يبدأ التصويت مساء اليوم.

ويحضر في غرفة العمليات قيادات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران؛ لمتابعة تصويت المصريين في الخارج على انتخابات الرئاسة 2024 والذي سيبدأ خلال ساعات.

وأكد المهندس باسم كامل مدير الحملة الانتخابية، لـ«الوطن»، أنّ غرفة عمليات حملة فريد زهران ستصدر تقارير يومية بشأن متابعتها وملاحظاتها بشأن انتخابات المصريين بالخارج طوال أيام التصويت المقرر لها الأول من ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام.

وصرح بأن الحملة ستقوم بالتواصل مع المصريين بالخارج عن طريق معلومات التواصل المتوفرة لفريق المتابعة، بالإضافة للتواصل مع السفارات ووكالات الانباء ووزارة الهجرة وإصدار تقارير متابعة يومية لأهم الأحداث والوقائع المتعلقة بعملية التصويت

مؤتمرات فريد زهران قبل الصمت الانتخابي

ومن ناحية أخرى، يواصل المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عقد مؤتمراته الجماهيرية في المحافظات؛ لعرض البرنامج الانتخابي على الأهالي والاستماع إليهم.

فريد زهران في دير مواس بمحافظة المنيا

وكشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران لـ«الوطن» عن عقد مؤتمر جماهيري اليوم الخميس في دير مواس بمحافظة المنيا، وذلك في تمام الساعة 3 عصرا.