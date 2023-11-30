«أبو هميلة»: ندعم المرشح حازم عمر في الانتخابات الرئاسية لأنه رجل دولة

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين عام لحزب الشعب الجمهوري، إنه سعيد للغاية بوجوده في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي حازم عمر، متوجها بالشكر لجميع الحاضرين، قائلا: «الترشح للانتخابات الرئاسية يجعلنا نفتحر بالحزب، وكنت أحلم بذلك اليوم».

منافسة كبيرة بين المرشحين

أضاف «أبو هميلة»، أن مصر تمر بمرحلة ديمقراطية عظيمة في الوقت الحالي، وهناك منافسة كبيرة بين المرشحين، وكنا نستعد منذ سنوات للترشح لهذا المنصب الرفيع: «أي حد يفكر يدخل الانتخابات الرئاسية، لازم يكون لحزبه قواعد شعبية في كل المحافظات والقرى والنجوع، وإلا هتكون بتترشح تكملة عدد فقط».

الترشح للانتخابات الرئاسية

أوضح «أبو هميلة»، أن الشرط الثاني للترشح للانتخابات الرئاسية، وجود مرشح قوي مثل مرشحنا حازم عمر، الذي لديه خلفية سياسية، وهو رجل دولة في المقام الأول، وذو خلفية ثقافية، ويحظى بشعبية كبيرة، داعيا كل المواطنين، للنزول للإداء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.