مديرية الشباب بكفر الشيخ تنفذ برنامج «تيم تك» لتدريب النشء على حسن استغلال الوقت

أجرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، المرحلة الثانية من اختيار الملتحقين بمعسكر البرنامج التأهيلي للنشء، وذلك عن أهمية تنظيم الوقت تحت شعار «تيك تك» النسخة الثالثة، حيث توجه المتقدمين إلى مقر مديرية الشباب بالمحافظة، وذلك بعد طبع وملء الاستمارة الشخصية، ثم المقابلات الشخصية أمس.

تنظيم وأهمية الوقت

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، أن البرنامج يهدف إلى حسن استغلال الوقت لدى النشء، وذلك بما يصب في صالح الفرد والمجتمع، ويساهم في نمو شخصياتهم، وتحسين مهاراتهم، واتساع مداركهم، وتطوير نشاطهم العقلي، وإكتشاف وتقدير ذاتهم من خلال أنشطة البرنامج وذلك من خلال تنفيذ معسكرات إدارة وتنظيم الوقت وورش عمل جماعية.

معسكر «تيك تك»

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن اختيار الملتحقين جاء عبر معسكر «تيك تك»، بحضور مصطفى غريب،وكيل المديريه للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وفريق عمل الإدارة، للمسابقات التفاعلية، والتي تبرز أهمية الوقت لدى النشء وتنمية مهاراتهم الشخصية من خلال أنشطة فردية وجماعية، وألعاب مختلفة لتوصيل هدف البرنامج بشكل تفاعلي.