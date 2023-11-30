توزيع 8 أطنان سكر على المواطنين في بلبيس بالشرقية.. الكيلو بـ27 جنيها

وزعت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، كمية من السكر الأبيض قدرها 8 أطنان، لمكاتب التموين الفرعية لإدارة تموين بلبيس، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع التموينية الأساسية.

توزيع سكر تمويني على المواطنين

وقال المهندس محمود درويش مدير إدارة تموين بلبيس، لـ«الوطن» إنه تم توزيع الكمية على المواطنين بواقع 2 كيس سكر بسعر 27 جنيهًا لكل كيس، في 9 توابع تابعة للإدارة، وهي:.

الشيخ عيسى- أولاد سيف عرب

البياضين- أولاد سيف

أولاد سيف

جلفينا 3 - كفر أيوب

كفر إكياد- العدلية

بحفنا- شبرا النخلة

أنشاص الرمل

البلاشون

الزوامل

وأوضح «درويش»، أن الهدف من التوزيع هو توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.