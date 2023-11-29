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وزير التموين: سعر السكر لن يزيد عن 25 جنيها بعد شهر من الآن

كتب:

شريف سليمان
10:53 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الدكتور علي المصيلحي

الدكتور علي المصيلحي

اعتذر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين على الهواء، بسبب عدم رضا بعضهم عن أسعار السكر، قائلًا: «أعتذر عن أي عدم رضا من قبل المواطنين في هذا الشأن».

الوزارة ستتعامل مع الفجوة الحالية

وتعهد وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى شراء الفجوة الحالية، ولن تعتمد على القطاع الخاص ، مشددًا على أن سعر بيع كيلو السكر العام المقبل وبعد شهر من الآن لن يزيد عن 24 أو 25 جنيها.

تحملوا حتى 15 ديسمبر

وواصل المصيلحي: «لا يوجد أزمة سكر استحملوا معايا حتى 15 ديسمبر ورغم ذلك أعترف أن أزمة السكر الحالية حقيقية ولا استطيع إنكارها».

التواصل مع المحافظات للتعامل مع الموقف

وقال إنه اعتبارًا من أمس الأول تواصلنا مع المحافظات، وتم تحديد الاحتياجات اليومية بكل محافظة وجار العمل على توريدها.

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