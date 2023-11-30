انطلاق فعاليات حفل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (صور)

انطلقت، منذ قليل، فعاليات حفل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة، وذلك بحضور عدد من الفنانين المصريين والعرب.

وكان أول الحضور الفنان محسن منصور وريم أحمد وزوجها الفنان أحمد طه، الذي قدم حفل الافتتاح الذي سيشهد توزيع الجوائز على العروض المسرحية الفائزة.

وبدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي لمجموعة العروض المسرحية المشاركة من عدد من الدول العربية، منها مصر والعراق والكويت والإمارات وغيرها.