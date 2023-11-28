محافظ جنوب سيناء يستقبل نجوم وضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الفنان مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، مع كوكبة من نجوم المسرح من كل أنحاء العالم.

ورحب المحافظ بكل نجوم العالم من أسبانيا ورومانيا وإيطاليا وكوسوفو والكويت وسلطنة عمان، وحضرت من مصر الفنانة سميحة أيوب، والمخرج خالد جلال، والدكتورة إنجي البستاوي.

تقديم درع المهرجان

قدم المخرج مازن الغرباوي الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء لدعمه ومساندته لإنجاح المهرجان، ومنحه درع المهرجان تكريما للواء خالد فودة ودعمه للمهرجان، واحتفاء واحتفالا بحصوله على درجة الدكتوراه.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بنجاح النسخة الثامنة من المهرجان على أرض مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «المسرح من أجل الانسانية» متمنيا دوام النجاح للمهرجان كل دورة.

تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح

تقام الدورة الثامنة من المهرجان على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، برعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وسيدة المسرح العربي سميحة ايوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والهيئة العربية للمسرح.