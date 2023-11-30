مخرج أمريكي يطلب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

حرص المشاركون في الورشة المقامة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة على الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة وذلك خلال حفل ختام المهرجان.

سكوت تروست يعرب عن حزنه تجاه ما يحدث في فلسطين

ألقى المخرج الأمريكي سكوت تروست مسئول الورشة، على هامش حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، كلمة خلال حفل الافتتاح وخلالها عبر عن حزنه الشديد مما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني وطلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

وشهد الحفل، حضور عدد كبير من الفنانين، وكان أول الحضور الفنان محسن منصور وريم أحمد وزوجها الفنان أحمد طه، الذي قدم حفل الافتتاح الذي سيشهد توزيع الجوائز على العروض المسرحية الفائزة.