«تضامن مطروح» تطلق حملة توعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقدت الدكتورة دار السلام حسين أحمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، اجتماعًا مع مكلفات الخدمة العامة بمحافظة مطروح، وأعلنت عن حملة توعية للفتيات والسيدات بأهمية المشاركة السياسية في الاستحقاق الانتخابي.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، إن الاجتماع الذي عقد، مساء أمس، بمقر المديرية، بحضور مها فيصل مدير إدارة الخدمه العامة، ومريم عبده رئيس قسم الخدمه العامه بإدارة تضامن مطروح، ولفيف من مديرى الإدارات، تناول الدور والواجب الوطنى من مكلفات الخدمه العامة، ودورهم المهم في المشاركة السياسية والانتخابية وأنهم جيل المستقبل، وتناول الدور التنظيمى والتوعوي تجاه كل فئات المجتمع وخاصة المرأة المصرية وبالأخص المرأة المطروحية وأهمية الإدلاء بصوتها في كل الاستحقاقات القادمة لتعزيز المشاركة السياسية.

المشروعات القومية في مطروح

وأوضحت أن جرى مناقشة الدور التنظيمي للاستحقاقات المقبلة في الانتخابات الرئاسية، وظهر ارتفاع الروح المعنوية للجميع بأهمية المشاركة الفعالة خاصة مع طريق التنمية التى تسير فيه الدولة والانجازات الكبيرة، خاصة وأن محافظة مطروح شهدت مشروعات قومية من خلال مدينة العلمين الجديدة وميناء جرجوب الجديد بالنجيلة، والطفرات غير المسبوقة من خلال شبكة الطرق والكباري وغيرها من الإنجازات الموجودة على أرض الواقع.

طرق تنظيمية لتوعية السيدات بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وعقدت مكلفات الخدمة العامة ورش عمل لطرح طرق تنظيمية ميدانياً لتوعية السيدات ومشاركة الأسر المطروحية في الانتخابات الرئاسية في العملية الانتخابية.