حملات مكثفة لمواجهة البناء المخالف بحي المنتزة في الإسكندرية

شنت وحدة الإزالة الفورية بالإسكندرية، بقيادة محمد عطية، وإدارة الأزمات بقيادة أمل أحمد، حملات مكثفة للتصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية، ورصد البلاغات وإزالتها في المهد، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس مجلس المدينة.

فك شدات خشبية والتحفظ على كمية من الحديد

وأسفرت الحملات عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بعزبة التوفيقية، والتحفظ على كمية من الحديد، وفك شدتين خشبيتين بخورشيد، والتحفظ على كمية من الخشب والأسمنت، وإيقاف أعمال بناء وفك شدة خشبية بشارع السوق بتواجد شرطة المرافق.

مواصلة الحملات لردع المخالفين

من جانبه، أكد اللواء محمد عبدالله سحلول لـ«الوطن»، أن الحملات تهدف إلى ردع المخالفين وحماية الأراضي الزراعية من التعديات، وتقديم خدمات بيئية وصحية للمواطنين، وأنه سيتم متابعة العمل بشكل دائم ومستمر.