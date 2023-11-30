قيادات «الحرية المصري»: ندعم الرئيس السيسي لولاية جديدة لاستكمال التنمية

انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة القاهرة، برئاسة الاستاذ جلال الزغاط، أمين المحافظة، مع لفيف من اهالى وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية، وفي إطار حملة الحزب «مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار».

قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن الرئيس السيسي وفر الأمن والأمان لمصر، ونحن كنا في حاجة له، ودون توفير الأمن والأمان لن يكون هناك دولة، مضيفا أن مصر شهدت طفرة كبيرة في عدد من المشروعات القومية التي شهدتها مصر.

مؤتمر حزب الحرية المصري

كما تقدم «ممدوح»، بدعوة لجميع قيادات الحزب بدعوة الناخبين والاصطفاف خلف القيادة السياسية وانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، ونظرا لما تتطلبه المرحلة من تحديات خطورة.

وأشار رئيس الحزب، إلى أن غرفة العمليات المركزية التي شكلها الحزب، تتواصل بشكل مستمر مع رؤساء وأعضاء الجاليات المصرية فى الخارج؛ لحث المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية؛ وتذليل جميع العقبات في هذا السياق، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة لتسهيل العملية الانتخابية؛ وتهيئة الأجواء أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية تتسم بالشفافية والنزاهة إذ تقف مؤسسات الدولة على مسافة واحد بين جميع المرشحين، فضلا عن إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

وقال النائب محمد الفيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر تشهد مرحلة غاية في الصعوبة يتطلب الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على ضرورة التواجد أمام مقرات اللجان الانتخابية يومي 10، 11، 12 ديسمبر.

قال النائب معتز محمد محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحية الكبري هي للشعب المصري العظيم، الذي تحمل الظروف الصعبة التى مرت بها مصر، وننتخب الرئيس السيسي، فنحن ننتخب الأمن القومي المصري، فمصر نجت من مخططات التقسيم والفتنة نتيجة التماسك الشعبي القوي والالتفاف خلف القيادة السياسية.

وأضاف محمود، أن مصر تعرضت لضغوط خارجية وهجمات شرسة، ولكنها وقفت صامدة وبقوة اتجاه ذلك، وهي القادرة على حماية مصر تجاه تلك المخططات.

كما استعرض جلال الزغاط، أمين العاصمة لحزب الحرية المصرى، انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال العشر سنوات الماضية ومدى التقدم الذى تم في البنية التحتية بمصر وتطوير المناطق العشوائية إلى مناطق آدمية ومتطورة، موضحا أن مصر شهدت طفرة على كافة الجوانب والمجالات وكذلك على مستوى العلاقات الخارجية ودور مصر فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وإصراره على حل الدولتين ومنع التهجير القسري.

وشدد الزغاط، خلال كلمته في المؤتمر الشعبي الحاشد لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، على ضرورة حث الناخبين والنزول للمشاركة فى التصويت أيام الانتخابات الرئاسية.

فيما قال اللواء عبد الرحمن راشد، أمين الحزب بالقليوبية، إن مصر تشهد انتخابات رئاسية بصورة متنوعة من تيارات سياسية مختلفة، وهو ما يؤكد مدى النمو والتقدم السياسي التى تشهده البلاد من تحول ديمقراطي فى الفترة الحالية .

وأضاف راشد، أن التحول الديمقراطي السياسي يتطلبه مشاركه سياسية ويتحقق ذلك أمام مقرات اللجان الانتخابية لانتخاب رئيس مصر أخرج مصر من حافة الهوية، وانقذها من مخططات التفكك والتدمير .

وشدد يوسف خطاب، أمين الحزب بالجيزة، على ضرورة توعية الناخبين بالمشاركة والنزول أمام اللجان الانتخابية يوم 10 و11 و12، لانتخاب رئيس مصر.

قال أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصري، إن الشعب المصري شعب واع ويقف خلف قيادته ويدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة ومسار البناء والتنمية في مصر، مؤكدا مصر ستقدم ملحمة قوية للخروج أمام اللجان الانتخابية.

في سياق متصل، قال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد لحزب الحرية المصرى، أن أمانة العاصمة لها دور خاص بالحزب ولذلك عليها دور كبير في الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية بالآلاف، وتوجيه رسالة للعالم أجمع، إننا قادرون وصامدون، ونقف بقوة خلف الرئيس السيسي لدعمه في هذه الانتخابات.

جاء هذا بحضور الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، النائب معتز محمود، نائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، والنائب يوسف خطاب، أمين محافظة الجيزة، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، والدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، واللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات المحافظة.