محمد فهيم وعماد الشنفري أبرز تكريمات ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كرّم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في حفل الختام المقام الآن في قصر الثقافة، عددا من الفنانين.

كان من بين المكرمين الفنان عماد الشنفري الحاصل على جائزة درع الفنانة سميحة أيوب، ودكتور عمرو دوارة والفنان محمد فهيم الدي حصل على جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة ضمن فعاليات الدورة الثامنة.

يذكر أن حفل الافتتاح كرم عددا آخر من الفنانين كان من بينهم سميرة محسن وياسر صادق وميمي جمال وغيرهم.