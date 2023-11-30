مؤرخ فرنسي: العالم كله ضد إسرائيل.. والاتحاد الأوروبي مزحة

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إنّ العالم كله ضد إسرائيل، لأن بالعالم أفارقة وهنود وهندوس وصينييون وروس وأمريكيون جنوبيون، أما الغرب فإنه يشكل 10% من سكان العالم فقط.

وأضاف «سان برو»، في لقاء خاص مع الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد الأوروبي غير موجود وهو مُزحة، ففي عهد الجنرال ديجول كانت لفرنسا كلمة قوية، مشددًا أن ما يحدث الآن في قطاع غزة ما كان ليقع لو كان ديجول أو شيراك أو متران على قيد الحياة.

وتابع المؤرخ الفرنسي، أن هناك مشكلة وهي أن الإسرائيليين كثر في فرنسا، حيث يعيش في بلاده مليون يهودي، وهناك المجتمع المسلم الذي يمثل نحو 7 ملايين شخص، مشيرًا إلى أن الحكومة الفرنسية لا تعرف ماذا تفعل، لكنها تدعم نتنياهو وحلفائه وهذا خطأ لأن هذا الأمر لن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية.