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«المتحدة» توقع اتفاقا لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية مصرية باللغة الهندية

كتب:

منتصر سليمان
09:41 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أبرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقاتها الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقا جديدة للدراما المصرية، ويساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، وتم توقيع الاتفاق اليوم بين عمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شودري.

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بقلم منتصر سليمان