رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عادل حمودة: ملفات الأمن القومي أولوية.. وإدارة الصراع في محيطنا بحكمة ضروري

كتب:

منتصر سليمان
10:34 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي عادل حمودة

الكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن قضية الأمن القومي المصري هي قضية ترتبط بالحدود مع قطاع غزة وإسرائيل وعلاقة مصر بالحدود مع ليبيا والسودان، وبالتالي، فإن الرئيس المقبل عليه أن يتعامل مع ملفات الأمن القومي بأولوية في التهدئة، وأن تستمر نفس الحكمة في إدارة الصراع على الجبهات الثلاثة بعد التخلص من الإرهاب في سيناء.

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «التخلص من الإرهاب في سيناء عنصر، والإنفاق على البنية الأساسية تمهيدا للتنمية عنصر آخر، حيث مهدنا الأرض بالأمن وكل دعائم القوة الذاتية مثل الطرق ومحطات الكهرباء، أي أننا تجاوزنا ما يمكن وصفه بالمرحلة الصعبة».

اقرأ المزيد:

عادل حمودة: إسرائيل فشلت مخابراتيا في الحصول على معلومات عن المحتجزين

عادل حمودة: رفض تهجير الفلسطينيين أمر محسوم عند مصر وأمريكا والعالم كله

عادل حمودة: حرب غزة قد تؤدي لتنشيط القاعدة وداعش من جديد

عادل حمودة: سيناء ليست مقدسة عند اليهود

عادل حمودة عن زيارة رئيس «شاباك» لمصر: صفقة لتبادل الأسرى مقابل هدنة على وشك التنفيذ
بقلم منتصر سليمان