عادل حمودة: إسرائيل فشلت مخابراتيا في الحصول على معلومات عن المحتجزين

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ إسرائيل فشلت مخابراتيا في الحصول على معلومات عن المحتجزين، مشيرًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد بتحرير المحتجزين لكنه لم يستطع وهو ما صعّب الأمر على المجتمع الإسرائيلي.

جنرالات برتب عسكرية كبيرة

وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الفلسطينيين أكدوا عدم تسليمهم العسكريين الأسرى، وفيهم جنرالات برتب عسكرية كبيرة، وهو ما سبب حرجا شديدا بين نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ الفصائل الفلسطينية يجب أن تستخدم ورقة المحتجزين لأعلى مستوى، مشيرًا إلى أن هذه الورقة ستجعل الدول الكبرى تتدخل مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

المجتمع الإسرائيلي تغيّر على نحو كامل

وأكد، أن استفتاءً إسرائيليا جاء فيه زيادة نسبة المؤمنين بإعادة استيطان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المجتمع الإسرائيلي تغيّر على نحو كامل بتولي نتنياهو رئاسة الحكومة، فقد أصبحت أكثر إيمانا بالعنف وأن أرض فلسطين كاملة له، وهذا الإيمان يزداد في أوقات الأزمات.