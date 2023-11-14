عادل حمودة: سيناء ليست مقدسة عند اليهود

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنَّ سيناء ليست جزءًا من العقلية اليهودية الدينية التقليدية، وليس لها جذور دينية في الفكر اليهودي.

«حمودة»: سيناء بالنسبة لليهود أرض الشتات

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ سيناء بالنسبة إلى اليهود أرض الشتات، وبالتالي فإن سيناء لا تشكل عند اليهود أي رغبة في السيطرة عليها، ومن ثم، فإنها ليست منطقة مقدسة بالنسبة إليهم.

فكرة إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي استغرقت 50 عاما

وأكد الكاتب الصحفي، أنَّ فكرة إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي استغرقت نحو 50 عاما من البحث ومحاولات الاستمالة وترحيل اليهود وقتلهم ومؤامرات لا حد لها، حتى أنّ ثورات كثيرة اندلعت ومؤتمرات قمة عربية جرى عقدها، ومن ثم، فقد كان هناك استمرار وإصرار يهودي على إقامة دولة لهم.

وشدد «حمودة»، على أن الجميع يجب أن ينحنوا احتراما وتقديرا للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف بأحدث القنابل ثم تستمر الحياة ببساطة وسهولة، وهو شيء لم يحدث من قبل.