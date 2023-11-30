محافظ شمال سيناء يستثني أحد قصار القامة من درجتين للقبول في الثانوية العامة

وافق الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على طلب طالب من ذوي الهمم «قصار القامة» للانضمام إلى نظام الخدمات بالثانوية العامة، رغم نقص مجموعه النهائي درجتين عن الحد الأدنى للقبول.

المحافظ يستقبل الطالب في مكتبه

واستقبل المحافظ الطالب كريم إياد والذي كان مجموعه أقل بدرجتين من الحد الأدنى للقبول في نظام الخدمات بالثانوية العامة، ما يعكس الحرص على توفير الفرص المتساوية لجميع الطلاب، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

المحافظ: نلتزم بدورنا توفير فرص عمل لذوي الهم

وقال المحافظ: «نلتزم بتعزيز دورنا في توفير الفرص المتساوية لجميع أفراد مجتمعنا، بما يشمل دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة،حيث نؤمن بأهمية توفير بيئة شاملة تتيح لهم الاندماج بكل كفاءة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم».

وتابع المحافظ: «هذه الخطوة جزء من جهودنا المستمرة لضمان توفير الفرص المناسبة والمساواة في الحقوق للجميع دون استثناء، تماشياً مع التوجيهات السامية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشمولية وتقديم الدعم اللازم لكافة شرائح المجتمع».