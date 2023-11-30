توزيع 13 طن سكر بأبو كبير في الشرقية.. الكيلو بـ27 جنيها

وزعت مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في محافظة الشرقية، السكر على المواطنين، بسعر 27 جنيهًا، في قرى ومراكز ومدن المحافظة، بتوجيهات مديرية التموين، برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة.

قال محمد عبد الرحمن، مدير إدارة تموين أبو كبير في الشرقية، إنه في إطار تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية جرى توزيع 13 طن سكر أبيض على مواطني أبو كبير بواقع 2 كيس لكل فرد بسعر 27 جنيهًا.

توزيع السكر بأسعار مخفضة في الشرقية

ولفت مدير إدارة تموين أبو كبير، إلى أنّ السكر يوزع في المدينة والتوابع حتى الاكتفاء، وذلك تحت إشراف وكيل الوزارة، ووزعت التموين أطنان من السكر على باقي مدن ومراكز وقرى الشرقية، منذ انطلاق التوزيع للسكر والزيت ضمن المبادرة.

منع احتكار السلع

من جهته، أكد محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية، استمرار الحملات الرقابية والتموينية، على الأسواق والمحلات التجارية التابعة للتموين؛ لضبط الأسواق ومنع احتكار أسعار السلع.