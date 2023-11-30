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مازن الغرباوي يعلن إقامة مهرجان شرم الشيخ للمسرح في بولندا أبريل المقبل

كتب:

بسمة شطا
10:50 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
مازن الغرباوي

مازن الغرباوي

أعلن المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال حفل ختام المهرجان المقام الآن، في قصر الثقاقة بمدينة شرم الشيخ عن التوسع في المهرجان.

قال مازن الغرباوي إن مهرجان شرم الشيخ سوف تنطلق النسخة الأولى منه في بولندا شهر أبريل المقبل وأنهم بالفعل بدءوا الاستعدادات الخاصة به .

يذكر أن هذا العام يشهد الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي يقام في مدينة شرم الشيخ.

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