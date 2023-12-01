«تعليم كفر الشيخ» تنفذ برنامجا علاجيا للضعاف في اللغة العربية بالابتدائية

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ اجتماعًا برؤساء أقسام التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفي مرعي، مدير عام التعليم العام، ورشدي عبد العزيز، مدير إدارة التعليم الابتدائي، لمتابعة تفعيل البرنامج العلاجي للصفوف العليا الرابع والخامس والسادس الابتدائي في اللغة العربية باختبار قبلي.

تحديد أعداد التلاميذ الضعاف في كل صف

ووجّه وكيل الوزارة، بتحديد أعداد التلاميذ الضعاف في كل صف، وبعد ذلك يتم تنفيذ البرنامج، وذلك من خلال فترة اللغه العربية من 10 إلى 15 دقيقة، وعند الانتهاء من تنفيذ البرنامج مع نهاية الفصل الدراسي الأول، ويجرى اختبار بعدي، وذلك بإشراف التعليم الابتدائي وتوجيه عام اللغة العربية، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية باعتبار المرحلة الابتدائية هي حجر الأساس، وضرورة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

بحث سُبل التعاون مع فرع ثقافة كفر الشيخ

وعلى جانب آخر بحث وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، سُبل التعاون بين التعليم وفرع ثقافة كفر الشيخ، مع أحمد محمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأسماء الشامي، مدير إدارة الدراسات والبحوث ورئيس قسم العلاقات العامة بفرع ثقافة كفر الشيخ، إضافة لوضع استراتيجية العمل المشتركة بينهما.