تعليم الوادي الجديد: تنفيذ نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابي بلغة الإشارة

شارك المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، طلاب الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابي بمقر المدرسة، وفي مبادرة الأولى من نوعها لطلاب التربية الخاصة.

تنظيم فعاليات الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة بلغة الإشارة

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، على منظومة العمل وتفاعل الطلاب في تنظيم الإجراءات بداية من بدء الترشيح وعمل الدعاية اللازمة وإجراءات الاقتراع و تأمين مقار اللجان في مشهد مهيب لحب الوطن والانتماء له.

دعم طلاب المدارس ومنحهم حرية التعبير عن آراءهم وربطهم بالأحداث الجارية

وأعرب وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة، عن خالص شكره وتقديره للطلاب المشاركين وجميع المعنيين بالعمل لدعم طلاب المدرسة ومنحهم الفرصة في التعبير عن آرائهم وربطهم بالأحداث الجارية فضلاً عن تشجيعهم وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة عن ما تقدمه الدولة من تسهيلات والحق الدستوري لمشاركة ذوى الهمم بالعملية الانتخابية.