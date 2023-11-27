تعليم الوادي الجديد: منافسة قوية بين الطلاب الموهوبين ببرنامج «سباق الهواة»

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، دعمه الكامل للأنشطة الطلابية والطلاب الموهوبين بالمجالات المختلفة في جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، مشيرا إلى أنه وفقا للتعاون المشترك بين قطاع التربية والتعليم بالمحافظة وإذاعة الوادي الجديد يجري مواصلة فعاليات برنامج «سباق الهواة على الهواء» والذي يقدمه الإذاعي ناصر الدمرداش.

تشجيع الطلاب الموهوبين

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ذلك يأتي في إطار تشجيع الطلاب الموهوبين بالتنسيق والتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية وأقسامها بالإدارات التعليمية المختلفة يأتي ذلك في إطار خلق روح المنافسة بين طلاب المدارس وصقل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الكامنة.

اكتشاف المواهب الطلابية والعمل على رعايتها

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة، أن البرنامج يلقي الضوء على الطلاب الموهوبين في مجال تأليف والقاء الشعر، الغناء، المعلومات الثقافية، لاكتشاف الموهبة ومن ثم العمل على رعايتها وتأهيلها للمشاركة بالمسابقات والمناسبات المختلفة، بالإضافة لاختيار أفضل العناصر على مستوى كل إدارة تعليمية ومن ثم على مستوى المديرية.