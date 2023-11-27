«تعليم الوادي الجديد»: مواصلة تدريب معلمي المجال الصناعي لتدريس المواد العملية

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، مواصلة فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي المجال الصناعي بالتعليم العام بالخارجة، حسب التخصص، للاستعانة بهم في سد العجز بالمواد العملية في مدارس التعليم الفني بالمحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارتي التدريب والتعليم الصناعي بالمديرية.

البرنامج يستهدف معلمي المجال الصناعي بالمدارس

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البرنامج يستهدف معلمي المجال الصناعي بمدارس التعليم العام، ويهدف لصقل وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم على تدريس المواد الفنية ولسد العجز بمدارس التعليم الفني.

تدريب معلمي المجال الصناعي في الخارجة

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الشكر والتقدير لموجهي التعليم الصناعي قسم السيارات، وذلك للتعاون المثمر في تدريب معلمي المجال الصناعي بالخارجة، لافتاً إلى خطة عمل قادمة لتنفيذ البرنامج في جميع الإدارات التعليمية.