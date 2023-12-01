بدء العمل بالأسعار الجديدة لزيارة قلعة قايتباي بالإسكندرية.. اعرفها

بدأت قلعة قايتباي بالإسكندرية العمل وفقا للتسعيرة الجديدة الخاصة بتعديل أسعار تذاكر الدخول بدءًا من اليوم الجمعة 1 ديسمبر، وذلك بناء على قرار مجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أسعار قلعة قايتباي بالإسكندرية التي يتم العمل بها بدءاً من اليوم بحسب ما أعلنه محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، الذي أكد أن تحرك الاسعار شمل غير المصريين فقط مع ثبات سعر التذاكر للمصريين.

أسعار تذاكر قلعة قايتباي بالإسكندرية الجديدة

- تذكرة دخول قلعة قايتباي تبلغ 60 جنيها للمصري.

- تذكرة دخول قلعة قايتباي تبلغ 30 جنيها للطالب المصري.

- تذكرة دخول قلعة قايتباي من قبل الأجانب تبلغ 150 جنيها.

- تذكرة دخول قلعة قايتباي للطالب الأجنبي 75 جنيها.

مواعيد قلعة قايتباي بالإسكندرية 2023

وأشار مدير عام أثار الإسكندرية، أن مواعيد قلعة قايتباي بالإسكندرية 2023 في تمام الساعة الساعة 9 صباحًا وحتى 8 مساءً يومياً.

تطوير قلعة قايتباي لاستقبال الزائرين

وأكد أنه جرى تطوير قلعة قايتباي لاستقبال الزائرين خلال صيف 2023 تمثلت في:

- تزويد القلعة بعدد كبير من كراسي الحدائق لاستراحة الزائرين.

- عمل لوحات إرشادية ومعلوماتية بقلعة قايتباي، تتضمن تعريف مسار الزيارة ومعلومات تاريخية وأثرية عن موقع قلعة قايتباي الأثري.

- مسارات زيارة لذوي الهمم، بما يضمن إتاحة الموقع للسياحة الميسرة لأصحاب تلك الفئة.